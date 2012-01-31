Черновецкий появился на работе

Мэр Киева Леонид Черновецкий в понедельник вышел из отпуска. Об этом пишет газета «Сегодня».

«Он появился на работе в середине дня. Приехал как обычно незаметно, на «Мерседесе», вроде даже без охраны. Говорили, что ему было плохо в Израиле, и его даже забирала «скорая», но выглядит он неплохо, слегка даже загорел», — рассказала одна из сотрудниц мэрии.

Сейчас у мэра много работы - нужно подписать много решений, которые были приняты депутатами на последних сессиях. Ведь в последнее время, по словам секретаря Киеврады Галины Гереги, они в основном общаются по телефону.

Издание напоминает: последний раз Черновецкй появлялся на заседании Киеврады 24 февраля 2011-го. После этого он был только на заседании фракции Блока Черновецкого в апреле, перед самой отставкой секретаря Киеврады Олеся Довгого.