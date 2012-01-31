Королевская: нужны 300 голосов в парламенте

Старая бюрократия, которая находится у власти, не способна реализовать кардинальные реформы, и только усложняет ситуацию внутри страны.

Об этом заявила лидер УСДП, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в эфире «5 канала».

«В исполнительной власти находятся люди из прошлого века, которые абсолютно неадекватно оценивают ситуацию. Трудности, которые переживает сегодня Украина, во многом вызваны не внешними вызовами и глобальными угрозами, а созданы исполнительной властью внутри страны», - отметила она.

По словам лидера УСДП, на протяжении последних двух лет нынешний режим так и не смог существенно изменить ситуацию в стране. «Мы прекрасно видим, что вся исполнительная власть защищает интересы представителей своего клана, а народ Украины продолжает «пахать» на нескольких самых богатых людей страны. Ничего не меняется. При этом продолжается целенаправленное уничтожение малого и среднего бизнеса», - заявила политик.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ убеждена: чтобы кардинально изменить эту систему, Украина нуждается в новом парламенте и правительстве, которые способны реализовать кардинальные реформы. «Необходимо создание условий, когда принятые решения выполняются. Нам нужны 300 голосов в парламенте для изменения повестки дня страны. Уже сейчас следует продемонстрировать украинским гражданам новое качество исполнительной власти - правительство XXI века», - подчеркнула народный депутат.

«Поручить старой бюрократии сегодня проводить реформы - это означает продолжать имитировать бурную деятельность в отсутствие продвижения вперед», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.