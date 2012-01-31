Адвокат: Американский суд взялся за иск Луценко

Федеральный суд округа Колумбия принял к рассмотрению иск экс-главы МВД Украины Юрия Луценко к генпрокурору Виктору Пшонке и нескольким его подчиненным.

Об этом сообщил адвокат Луценка Игорь Фомин в эфире 5 канала.

"Иск этот принят (к рассмотрению). Принят судом округа Колумбия", - сообщил он.

"Есть такая процедура как коммуникация. То есть уже известен судья, который будет слушать это дело", - добавил адвокат.

Фомин уточнил, что Луценко обратился в этот суд с тем, чтобы на международный уровень "вынести вопросы, с которыми мы неоднократно обращались как в Генпрокуратуру, так и непосредственно в наш Печерский суд, в отношении незаконных действий, которые тянутся беспрерывной чередой".

Как известно, в иске Луценко требует признать его уголовное преследование незаконным и политически мотивированным, а также взыскать в его пользу компенсацию морального вреда, сумма которой в заявлении не уточняется.

Украинская правда