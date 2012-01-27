Дмитрий Стус назначен гендиректором музея Шевченко

Министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК представил коллективу Национального музея Тараса Шевченко нового генерального директора – Дмитрия СТУСА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины, в представлении также приняли участие руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН и директор Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ.

"Если происходят такие назначения, значит, в Украине действительно происходят изменения, – сказала А.ГЕРМАН. – Дмитрий СТУС – не только сын известного поэта, который является для нас символом свободы и несокрушимости духа. Он самодостаточная личность – интересная, модерная. Это очень правильный выбор и очень правильный шаг». Она выразила убеждение, что Д.СТУС «сможет превратить этот музей в источник мнения, дискуссии, каких-либо общественных инициатив». По словам А.ГЕРМАН, здесь должны быть не только вещи, которые напоминают о Т.Шевченко, а здесь действительно была жизнь, и действительно многое делалось для развития свободной независимой Украины, которая должна была бы занимать достойное место и играть значительную роль в Европе.

В свою очередь, Н.ЖУЛИНСКИЙ поблагодарил коллектив музея за ту работу, которая уже проделана на сегодняшний день. «Музей должен быть привлекательным для украинского и иностранного посетителя. Дмитрий Васильевич работал у нас в Институте в отделе архивов, он имеет опыт работы с документами, поэтому, думаю, это оживит научно-исследовательскую работу музея», - добавил Н.ЖУЛИНСКИЙ.

Новый директор, обращаясь к коллективу музея, сказал: «Для меня это большая честь и большая ответственность. Я считаю необходимым поблагодарить двух предыдущих директоров за то хорошее, что они здесь сделали. И я приложу все возможные усилия для того, чтобы ликвидировать недостатки, без которых невозможна любая работа. Более-менее я представляю проблемы, но о них говорить не хочу». Д.СТУС заверил, что сделает все возможное для улучшения ситуации.