Янукович говорит, что Азаров и не просился в отставку
18:50, 26 января 2012Политика
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"Ротация кадров будет обязательно"
Ротация кадров в Кабинете министров обязательно состоится.
Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ журналистам в Давосе, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
«Ротация кадров будет обязательно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
«Есть вопросы к правительству, это общие вопросы, их много. Но этот процесс постоянный», - сказал он.
В то же время Президент опроверг слухи о том, что премьер-министр Николай АЗАРОВ написал заявление об отставке.
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