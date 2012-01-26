Королевская в Давосе напомнит о Тимошенко

Лидер Украинской социал-демократической партии, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ 26-27 января будет находиться в Давосе (Швейцария), где проходит ежегодный Всемирный экономический форум.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП, во время встреч с европейскими политиками в Давосе Н.КОРОЛЕВСКАЯ планирует обсудить нынешнюю политическую и экономическую ситуацию в Украине, возможные действия по освобождению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и перспективы евроинтеграции Украины.

Главная тема встречи мировых лидеров в рамках Всемирного экономического форума в этом году – будущее мировой экономики и проблемы поиска новых моделей управления в контексте актуальных глобальных вызовов как в Европе, так и во всем мире.

В форуме принимают участие: глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин ЛАГАРД, председатель Европейского центрального банка Марио ДРАГИ, президент Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК, федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, премьер-министр Великобритании Дэвид КЕМЕРОН, министр финансов США Тимоти ГАЙТНЕР, генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун и другие.

*** Всемирный экономический форум (ВЭФ) – международная неправительственная организация, деятельность которой направлена на развитие международного сотрудничества. Основан в 1971 году профессором бизнес-администрирования Женевского университета Клаусом ШВАБОМ, который до сих пор является президентом Форума. Штаб-квартира организации находится в Женеве.

Членами ВЭФ являются около 1000 крупных компаний и организаций, которые представляют более 50 стран мира. Главным мероприятием ВЭФ являются ежегодные деловые встречи, которые проводятся традиционно на всемирно известном горнолыжном курорте Давос в конце января – начале февраля с целью обсуждения в неформальной обстановке важнейших политических и экономических проблем.