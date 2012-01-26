В УНИАН сегодня проведут гений-терапию

Сегодня в информационном агентстве УНИАН в рамках Лаборатории “Сделай себя сам” состоится семинар на тему: “Матрица победителя, или Как достичь цели, используя опыт гениев”.

Семинар проведет писатель, автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности и безопасности, автор методики саморазвития "гений-терапия" Валентин БАДРАК.

Гений-терапия - универсальная матрица развития личности и достижения успеха, разработанная с использованием стратегий около 500 выдающихся исторических личностей, которых считают гениями. Именно на основе этой уникальной методики саморазвития В.БАДРАК проведет свой семинар.

Подробнее о семинаре можно прочитать по ссылке.

В социальных сетях проект можно найти на странице Facebook - Лаборатория “Сделай себя сам”.

Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.

Запись на семинары проводится по телефону (067) 133-20-00 или по электронной почте: sam@unian.net.

Для получения информации о тренингах и других мероприятиях в рамках работы лаборатории, сообщите об этом по адресу: sam@unian.net для подключения на рассылку.