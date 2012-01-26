Киевводоканал грозится подать иск к «Киевскому форуму»

ПАО «АК «Киевводоканал» может подать судебный иск к социальному ток-НЕшоу с Реной НАЗАРОВОЙ «Киевский форум».Об этом по телефону в прямом эфире передачи заявила советник председателя правления по информационной политике предприятия Виктория ЯКОВЛЕВА.

Такая угроза со стороны представителя ПАО «АК «Киевводоканал» прозвучала в ответ на просьбу объяснить, почему ключевые лица, ответственные за ситуацию на Бортнической станции аэрации, не пришли в студию.

В частности, к участию в эфире «Киевского форума» на тему «Авария в Бортничах: угрожает ли Киеву экологическая катастрофа?» были приглашены: председатель правления ПАО «АК «Киевводоканал» Валерий ЧЕНЧЕВЫЙ, заместитель генерального директора по техническим вопросам ПАО «АК «Киевводоканал» Андрей БИЛЫК, начальник Бортнической станции аэрации ПАО «АК «Киевводоканал» Владимир БРАЖНИК.

Как пояснила В.ЯКОВЛЕВА, В.ЧЕНЧЕВЫЙ не даёт интервью согласно решению правления акционерного общества «Киевводоканал».

«Владимир Сергеевич БРАЖНИК сейчас лежит с температурой, так как он более суток был там, когда была ликвидация аварии», – объяснила советник председателя правления по информационной политике.

На вопрос гостевого редактора «Киевского форума», почему заместитель генерального директора по техническим вопросам ПАО «АК «Киевводоканал» Андрей БИЛЫК, который дал согласие на участие в программе накануне, не сможет быть, В.ЯКОВЛЕВА ответила: «У него воспаление глаз. Он не может идти на телевидение. Вот и всё».

«Если вы хотите говорить о том, что кто-то заболел так очень-очень быстро и не пришёл к вам на эфир, то давайте будем осторожными со словами, потому что мы можем подать в суд. Я не шучу с вами», – пригрозила советник председателя правления по информационной политике ПАО «АК «Киевводоканал».

«Итак, мы ждём иск от «Киевводоканала», – заявила автор и ведущая «Киевского форума» Р.НАЗАРОВА.

Как сообщал УНИАН,ночью 17 января 2012 года произошла авария на самотечном Левобережном коллекторе на территории Бортнической станции аэрации. На месте произошёл провал размерами 10 на 10 метров и глубиной 8 метров. По информации официального сайта ПАО «АК «Киевводоканал», сейчас авария локализована.