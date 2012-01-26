Гончарук: Янукович - основной лоббист

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ стал фактически основным лоббистом по привлечению иностранных инвестиций в экономику Украины, написал советник главы государства Андрей ГОНЧАРУК в своей статье для совместного проекта The New York Times News Service & Syndicate и «Сегодня Мультимедиа» - альманаха «Украина и мир 2012. Глобальная повестка дня».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, А.ГОНЧАРУК отметил, что, по предварительным подсчетам, только во время визитов В.ЯНУКОВИЧА в Бразилию, Вьетнам, Бруней, Сингапур, посещения Украины лидерами КНР, Катара, Польши, Литвы удалось достичь перспективных договоренностей о возможности привлечения финансовых ресурсов на сумму до 20 млрд. долларов.

А.ГОНЧАРУК также напомнил, что за прошлый год В.ЯНУКОВИЧ принял участие в более чем 30 международных бизнес-форумах.

Кроме того, добавил советник Президента, под председательством В.ЯНУКОВИЧА успешно прошло первое заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов, который объединил руководителей ведущих мировых компаний и владельцев крупнейших украинских корпораций.

А.ГОНЧАРУК отметил, что задача по усилению экономической составляющей в международном сотрудничестве продиктована требованиями повышения конкурентоспособности национальной экономики - и именно эта задача легла в основу доктрины прагматизма и экономизации внешней политики Украины.

«С учетом этого мы стремимся не только расширять торговые связи с традиционными партнерами, но и искать новые рынки для украинской продукции. Убежден, что работа в этом направлении будет еще активнее», - сказал А.ГОНЧАРУК.

Советник Президента выразил уверенность, что в 2011 году удалось перевести много актуальных для Украины вопросов сотрудничества с иностранными партнерами «из сферы деклараций и намерений в плоскость конкретных взаимных договоренностей и обязательств», которые должны обеспечить реальную экономизацию внешних связей и работать на национальные интересы нашего государства.