Коммунисты защищают памятник Сталину в Запорожье

Запорожский обком КПУ намерен предложить провести проверку правовой и финансовой деятельности запорожского еженедельника «Суббота+», редактор которого Богдан ВАСИЛЕНКО инициировал размещение в Запорожье билбордов, направленных против установки в городе памятника Сталину.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую информацию распространила пресс-служба обкома КПУ.

«Я бы рекомендовал главному редактору этой газеты угомониться, в противном случае он нарвется на гнев жителей города, в первую очередь ветеранов, а с ними шутить не стоит. Кроме того, в ближайшее время мы детально проанализируем, путем депутатских запросов, правовую и финансовую деятельность этой газеты», - цитирует пресс-служба А.ЗУБЧЕВСКОГО, являющегося также депутатом Запорожского горсовета.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года группа запорожских журналистов инициировала размещение в центре Запорожья билборда с изображением Гитлера, разочарованно разводящего руками на фоне запорожского памятника Сталину и надписью: «Чем я хуже Сталина? Ставьте и мне памятник!», а также призывом: «Избавим город от позора!» от редакции газеты «Суббота+».

Спустя несколько часов после размещения плакат был сорван, а на следующий день рекламное агентство, заключившее договор на его размещение, данный договор расторгло.

12 января в центре Запорожья был установлен новый билборд - с фото Сталина и надписью: «Я убил миллионы украинцев! А за что тебе поставят памятник?».

Как пояснил инициатор его размещения – редактор издания «Суббота+» Богдан ВАСИЛЕНКО, размещением данного билборда преследовалась та же цель, что и ранее: добиться демонтажа установленного в Запорожье обкомом КПУ памятника Сталину.

Первый за годы существования независимой Украины памятник Сталину был открыт у здания Запорожского обкома КПУ 5 мая 2010 года. Спустя несколько месяцев - 28 декабря 2010 года силуминовой скульптуре отпилили голову, а в Новогоднюю ночь памятникбыл взорван.

По подозрению в повреждении памятника был задержан ряд членов организации «Тризуб». Суды над ними продолжаются. Официальных данных об организаторах взрыва на сегодняшний день нет.

В ноябре 2011 года памятник Сталину был вновь установлен на прежнем месте и признан, в отличие от предыдущего, законным, как «элемент декоративного оформления» фасада здания Запорожского обкома КПУ.