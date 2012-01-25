Тимошенко попросила пустить в колонию профессора Полищука

Экс-премьер Юлия Тимошенко, которая содержится в Качановской исправительной колонии в Харьковской области, подала прошение о допуске к ней врачей.

Об этом сообщил защитник Тимошенко Сергей Власенко в эфире 5 канала.

"Никогда Юлия Владимировна не отказывалась от услуг украинских медиков. Мы говорим о единственном, что Тимошенко хочет, чтобы ее обследовали те врачи, которым она доверяет... Речь идет о врачах действительно признанных. В частности, о профессоре Полищуке, которому она доверяет", - отметил депутат.

"Относительно приглашения Полищука для своего осмотра, как это предусмотрено действующим законом, Юлия Владимировна подала вчера заявление руководству Качановской колонии. Как они на это отреагируют, мы не знаем", - уточнил Власенко.

При этом защитник Тимошенко заверил, что допуск иностранных врачей к заключенным не является сложным.

"Для того чтобы допустить немецких врачей необходимо всего ничего: необходимо лишь разрешение руководителя Качановской колонии и согласование со следователем Службы безопасности Украины", - уточнил депутат.

Власенко не смог уточнить, сколько времени нужно для получения таких разрешений.

"Они всем обещают, что выдадут всем разрешения, но когда доходит до дела, все настаивают, что это могут быть только врачи Министерства здравоохранения", - подытожил он.

Как известно, в среду в Генпрокуратуре и Государственной пенитенциарной службе заявили, что готовы содействовать организации работы общей медицинской группы для проведения независимого обследования Тимошенко.

Ранее власти Канады предложили допустить своих медработников к лечению Тимошенко.

Украинская правда