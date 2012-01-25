Попов объявил войну бюрократии

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов вместе с киевлянами будет строить «город будущего». Об этом он заявил во время расширенного заседания Комитета по экономическим реформам при КГГА которое проходило при участии первого заместителя Главы Администрации Президента Украины, исполнительного секретаря Комитета по экономическим реформам Ирины Акимовой, сообщает пресс-служба киевской власти.

«Я хочу, чтобы уже в этом году о Киеве заговорили как о современном городе, который динамически развивается. Я хочу, чтобы Киев стал «городом будущего», где на первом месте – интересы киевлян, интеллект, новые технологии и быстрое экономическое развитие», – подчеркнул Александр Попов.

По словам председателя КГГА, такой подход невозможен без искоренения бюрократических и теневых схем, которые много лет процветали в эшелонах киевской власти. Поэтому Александр Попов объявил о начале административной реформы в Киеве и назвал ее главной задачей городской власти.

«Я объявил войну бюрократии, которая тормозит быстрое развитие города. Последствия этого будут ощутимы уже в ближайшее время. Речь идет не только о структурных изменениях и сокращениях административного аппарата. От перемены мест сидения должностных лиц и сокращения количества стульев результат не меняется. Мы должны радикально изменить всю управленческую систему. Нужно сделать так, чтобы не чиновники, а прежде всего сами киевляне принимали решение по ключевым вопросам городской жизни», – отметил руководитель столичной госадминистрации.

По убеждению Александра Попова, достичь быстрых изменений к лучшему в одном городе, даже если это столица, возможно лишь при условии обновления законодательной базы. Для развития нужны значительные средства – как бюджетные, так и частные. Привлечь их можно через улучшение бизнес-климата, поддержку киевского производителя, а также привлечение местных и иностранных инвесторов. КГГА подготовила перечень законодательных изменений, актуальных для Киева и всей Украины. Александр Попов обратился к Ирине Акимовой с просьбой поддержать эти инициативы.

Главными бюджетными приоритетами на этот год председатель КГГА назвал социальную защиту и ускоренное экономическое развитие города. В реализации этих задач город будет опираться, среди прочего, и на применение прогрессивного мирового опыта.

«Мы довольно детально изучили опыт инфраструктуры Токио, Нью-Йорка, Парижа. Я встречался с мэрами этих городов, и наработал много идей, как превратить Киев в действительно прогрессивную и европейскую столицу. Мы общались как с потенциальными инвесторами, так и с людьми, которые разрабатывают новые технологии. Они готовы помочь нам быстро и эффективно применить эти технологии в Киеве», – сказал лидер горадминистрации.

«Внедрение инновационных подходов к управлению городом и предотвращение и противодействие коррупции – это главные задания, которые я ставлю перед собой в первую очередь», – подчеркнул председатель КГГА.

Обращаясь к присутствующим участникам КЕРа Александр Попов отметил, что готов поддержать все рациональные идеи, которые будут способствовать модернизации города.