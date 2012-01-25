Янукович выразил соболезнования Анищенко
12:11, 25 января 2012Политика
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"Разделяю горе Вашей семьи..."
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования министру здравоохранения Александру АНИЩЕНКО в связи со смертью его отца Владимира Ивановича.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
«Светлая память о нем навсегда останется в сердцах близких и друзей. Разделяю горе Вашей семьи и вместе с Вами склоняю голову в глубокой скорби», - говорится в соболезновании
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