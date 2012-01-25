Табачник поздравил студентов, и особенно - студенток

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК во время учебы в университете отмечал День студента "очень весело".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед началом заседания Кабинета министров Украины.

«В Киевском университете читальные залы закрывались в 10 часов. Позже никто в Университете Шевченко сидеть не мог. Студентами мы праздновали очень весело. Как правило, в общежитии собирались, играли и на гитаре, и танцевали, и пели», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он поздравил всех студентов с праздником, и особенно - студенток по имени Татьяна.