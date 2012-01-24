Губернатор: Днепропетровщина снижает зависимость от мировых цен на металл

В Днепропетровской области принята стратегия развития региона, целью которой является диверсификация экономики. Об этом губернатор Днепропетровской области Александр ВИЛКУЛ заявил в эфире «5 канала».

«Стратегия была разработана нами с привлечением лучшего мирового консалтинга, в том числе компаний, которые участвовали в разработке стратегии и для европейских стран, и для отдельных штатов США. В экономике наша стратегия включает в себя три ключевых элемента. Первое, это поддержка базовых отраслей промышленности. Для нас это - металлургия, горнодобывающий комплекс, уголь, тяжелое машиностроение. В первую очередь, это модернизация данных отраслей, их энергоэффективность и экологическая составляющая. Второе, это поддержка точного машиностроения, в том числе ракетно-космической отрасли. Потому что Днепропетровск - это космическая столица Украины, и благодаря ракетно-промышленному комплексу Днепропетровской области Украина является пятой страной в мире по объему работ, связанных с космосом. И третье, это очень важно - диверсификация региональной экономики. Мы не должны быть слишком зависимыми от тяжелой промышленности, ведь это - зависимость от колебаний цен на внешнем рынке».

Губернатор подчеркнул, что особое внимание в области уделяется привлечению инвестиций, связанных с диверсификации экономики. В первую очередь речь идет об отраслях, которые способствуют импортозамещению. Важным шагом по привлечению иностранных инвестиций, по словам А.ВИЛКУЛА, является сотрудничество с европейскими регионами.

«Наш Президент ставит перед нами задачи, чтобы регионы активно работали. Активно работали и по привлечению инвестиций, и по социальным вопросам, и по культурным вопросам. Днепропетровская область, таким образом, получает новую возможность или новый импульс работы, в том числе, с европейскими регионами. В 2012 году мы будем проводит презентацию Днепропетровской области, в первую очередь, ее инвестиционных возможностей, во многих деловых центрах Европы, и мира. В апреле такая презентация пройдет в Брюсселе. К концу июня - началу июля в Днепропетровске будет проведен форум украинских и европейских регионов, на котором и европейские регионы, и регионы Украины получат возможность прямого контакта и прямого сотрудничества», - заявил А.ВИЛКУЛ.

Как ранее сообщал УНИАН, с 2011 года Днепропетровская область является членом Ассамблеи европейских регионов. 12-13 декабря 2011 года состоялся Форум Ассамблеи европейских регионов, в ходе которого А.ВИЛКУЛ, президент Ассамблеи европейских регионов Мишель САББАН и генеральный секретарь Асоциации Паскаль ГЬОРГЕН обсудили модели сотрудничества Днепропетровской области с регионами Европейского Союза.