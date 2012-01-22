Тимошенко - главное вывести страну из тьмы

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО призывает все оппозиционные силы страны объединиться в одну политическую команду для участия в парламентских выборах 2012 года, сформировать большинство в Верховной Раде и отстранить действующую команду от власти.

Об этом, как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО (полный текст), экс-премьер пишет в своем письме из Качановской колонии, обращаясь к гражданам Украины по случаю Дня Соборности.

«В этот святой для Украины день, День Соборности нашего государства, я призываю и умоляю вас о соборности и единстве демократической оппозиции. Одна команда – одна победа. Это единственный лозунг, который сегодня должен быть на вооружении оппозиции, потому что только в единстве мы непобедимы», - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер убеждена, что только единство демократических сил позволит победить действующую команду. «Судьба вновь дает нам шанс. Шанс построить достойную страну. И мы должны наконец понять, что на этих выборах мы боремся за страну, а не за собственные партии. Что речь идет не о составе парламента следующего созыва, а о будущем страны на десятки лет вперед. Что главное – не провести несколько десятков своих соратников в Верховную Раду, а вывести страну из тьмы», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

"В эти минуты я нахожусь в тюрьме, куда "поселил" меня Янукович. Я хочу, чтобы вы знали, что я пройду через любые испытания, через любые пытки или издевательства. Я не сдамся и не сломаюсь. Но я хочу знать, что на воле вы также пройдете через все испытания и объединитесь ради нашей общей победы", - пишет лидер ВО "Батькивщина".