К 100-летию Стецько начался турнир по мини-футболу

В Тернополе по случаю 100-летия проводника ОУН Ярослава Стецько начался турнир по мини-футболу с участием представителей четырех областных советов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», в турнире принимают участие команды Тернопольского, Ивано-Франковского, Львовского и Ровенского областных советов. Также бороться за победу будут команды Тернопольского городского совета и местных журналистов. На футбольной площадке будут играть председатель областного совета Алексей КАЙДА и городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ.

Проходит турнир в спорткомплексе Тернопольского национального политехнического университета.

Соревнования проходят по инициативе председателя Тернопольского облсовета.