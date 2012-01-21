Гриценко: наша задача - вытащить Тимошенко

Лидер «Гражданской позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что совместными усилиями общества, политиков и европейских партнеров следует добиться освобождения из тюрьмы Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом А.ГРИЦЕНКО заявил во время веб-конференции на сайте Tochka.net.

«Наша задача – совместными усилиями общества, политиков, европейских партнеров вытащить Тимошенко на свободу», - сказал он.

«Я абсолютно искренне солидарно поддерживаю требование выпустить Юлию ТИМОШЕНКО из тюрьмы и дать ей возможность принимать участие в избирательных кампаниях», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он назвал арест Ю.ТИМОШЕНКО и приговор суда незаконным.

«Над ней издеваются, в том числе физически. Она никого не убивала, никуда не убегала, в отличие от многих мажоров, сынков должностных лиц, которых после убийств отпускают решениям суда из тюрьмы», - сказал лидер «Гражданской позиции».

А.ГРИЦЕНКО заявил, что если бы был президентом, одним из первых своих указов амнистировал Ю.ТИМОШЕНКО и других, незаконно находящихся в заключении.