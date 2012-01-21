В ГПУ говорят, что хотят помочь Тимошенко, а Власенко мешает

Генеральная прокуратура Украины в ответ на обращение послов стран Евросоюза, США и международных медицинских организаций выразила готовность способствовать, в пределах своей компетенции, организации работы смешанной медицинской группы для проведения независимого обследования, диагностики и лечения экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, если оно будет необходимо.

Об этом, как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, идет речь в «Заявлении о содействии Генеральной прокуратуры в организации работы международной группы для проведения независимого обследования Ю.ТИМОШЕНКО».

В заявлении отмечается, что «следующие шаги на этом пути должны быть сделаны через Министерство иностранных дел Украины, которое получит соответствующие официальные предложения по этому вопросу».

Как напомнили в Генпрокуратуре, «вчера, по просьбе Министерства иностранных дел Украины по запросу министра иностранных дел Канады господина БАИРДА состоялась встреча руководства Государственной пенитенциарной службы с послом Канады в Украине Троем ЛУЛАШНИКОМ, по результатам которой господин посол сообщил, что такие предложения готовятся. В свою очередь, украинская сторона проинформирована делегацию о необходимости учета процедур, определенных национальным законодательством».

«На сегодняшний день никаких официальных обращений ни от канадской стороны или других международных медицинских организаций в МИД Украины не поступало», - отметили в Генпрокуратуре.

Отдел связей со средствами массовой информации уполномочен заявить, что все взятые на себя обязательства Генеральная прокуратура Украины выполнит.

«К сожалению, некоторые «доброжелатели» из окружения Юлии ТИМОШЕНКО, в частности ее защитник по делу Сергей ВЛАСЕНКО, своими провокационными заявлениями упрямо пытаются помешать привлечению цивилизованным способом зарубежных специалистов для независимого медицинского обследования, как того требуют нормы международных отношений. Судя по всему, он не заботится о здоровье своей подзащитной, а пытается использовать ситуацию для получения политических дивидендов», - отметили в Отделе связей со средствами массовой информации ГПУ.