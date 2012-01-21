Януковича просят ввести в Одессе прямое президентское правление

Общественная организация «Ассоциация работодателей Юга Украины» направила обращение в адрес Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о введении в Одессе прямого президентского правления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции председатель организации Юрий БОРЩЕНКО.

Ю.БОРЩЕНКО объяснил это тем, что «в Одессе процветает коррупция, город не развивается в социально-экономическом плане. Ситуация патовая: скоро получится так, что все профессиональные чиновники будут сидеть в тюрьме и некому будет руководить городом».

С учетом этого, отметил он, «Ассоциации работодателей Юга Украины» передала заявление Президенту В.ЯНУКОВИЧУ, чтобы он принял решение о введении президентского правления в Одессе и назначении перевыборов Одесского городского головы и депутатского корпуса».

«Также мы просим, чтобы все уголовные дела по чиновникам были доведены до конца, и все имущество мэра было арестовано, а ему запрещено выезжать за границу до окончания следствия", - подчеркнул лидер «Ассоциации работодателей Юга Украины».

Ю.БОРЩЕНКО добавил, что «мы обратились и в Генпрокуратуру, чтобы все те резонансные дела, которые были заведены, были подняты следователями, и им была дана оценка. На период расследований имущество мэра города, его команды и ближних соратников нужно взять под арест и запретить им выезд за пределы Украины».

«Вопрос стоит четко, - сказал Ю.БОРЩЕНКО, - если все перед законом равны, то давайте будем соблюдать законы. Все дела нужно доводить до конца, а не так чтобы одного выпускали, другого задерживали, а те кто давали и передавали взятки выходили из СИЗО…»

Это же касается и мэра Одессы Алексея КОСТУСЕВА, подытожил председатель Ассоциации работодателей Юга Украины, «а то получается: то он заболел, то он три раза поехал в отпуск, хотя не отработал еще достаточно времени…»

Напомним, в ноябре минувшего года Окружной административный суд Одесской области обязал мэра Одессы А.КОСТУСЕВА рассмотреть представленные партией «Фронт Змін» документы о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о досрочном прекращении полномочий мэра города. Об этом 1 декабря сообщил журналистам председатель фракции «Фронт перемен» в Одесском горсовете Александр ОСТАПЕНКО.

Подача иска в суд была вызвана тем, уточнил он, что представителями этой политической силы в ноябре были переданы и зарегистрированы в горсовете документы для регистрации инициативной группы по проведению местного референдума, однако после истечения срока рассмотрения документов в Юридическом департаменте горсовета сообщили, что «документы в них не дошли».

По словам А.ОСТАПЕНКО, им пытались даже объяснить, что документы просто потерялись. Поэтому 28 ноября областная организация «Фронта перемен» обратилась в Одесский окружной административный суд с требованием обязать мэра города отреагировать на обращение организации о проведении референдума по его отставке.

Он добавил, что в том случае, если А.КОСТУСЕВ не уйдет в отставку добровольно, «мы продолжим добиваться заявленной ранее цели и все-таки проведем инициирован референдум».