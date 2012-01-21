Немцов подсказывает Украине, как добиться газовых скидок от России

Оппозиционный российский политик Борис НЕМЦОВ убежден, что Украине не стоит ожидать конкретных результатов в газовых переговорах до конца выборов Президента в России.

Об этом он заявил в эфире «Шустер Live».

Б.НЕМЦОВ отметил, что в газовых переговорах кандидат в президенты РФ демонстрирует стойкость и «якобы защищает интересы России». По его словам, если он пойдет на уступки Украине в газовом вопросе, то его оппоненты воспользуются этим и будут выдвигать обвинения. «Поэтому сейчас не лучшее время пытаться договориться быстро. До 4 марта, очевидно движений никаких получить не возможно. После 4 марта, скорее всего можно договориться», - сказал Б.НЕМЦОВ.

Б.НЕМЦОВ отметил, что более низкая цена на газ в Германии и Италии определена личным хорошим отношением Владимира ПУТИНА к руководству этих стран.

Он подчеркнул, что Украина должна продолжать переговоры относительно цены на газ. «Я бы привязал цену на газ для Украины к цене на газ в Германии и Италии. Но не к цене контракта, а к реальной цене с учетом скидок. У ПУТИНА неформальные отношения с лидерами Италии и Германии. Он им дает большие скидки. Вы здесь возмущаетесь, а проблема вся в том, что он им дает скидки, а вам нет», - сказал он. Б.НЕМЦОВ считает, что Украина должна сказать, что готова платить реальную европейскую цену. «То есть цену фактическую в Германии минус транзит от Украины до Германии. Тогда все скидки, которые действуют в Германии будут действовать и здесь у вас. И наоборот, если там не будет скидок, то и у вас не будет», - добавил политик.

Б.НЕМЦОВ также выразил мнение, что в интересах всех сторон было бы все-таки создание консорциума Украина-Россия-ЕС. «Его нужно делать для того, чтобы модернизировать систему. Если все завершится консорциумом, то цену более доступную получить можно», - добавил он.