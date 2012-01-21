Кириленко: десятки свидетелей подтвердили невиновность Луценко

Председатель партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО призвал Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нину КАРПАЧЕВУ вмешаться, чтобы прекратить пытки над экс-министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и предоставить ему крайне необходимо лечение в гражданском медицинском учреждении.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Также В.КИРИЛЕНКО обратился к судье Печерского райсуда Киева Сергею ВОВКУ с требованием освободить Ю.ЛУЦЕНКО из-под стражи и дать ему возможность пройти необходимое лечение.

По его словам, уже несколько десятков свидетелей, как со стороны защиты, так и со стороны обвинения, подтвердили невиновность Ю.ЛУЦЕНКО, но «власть продолжает его истязание».