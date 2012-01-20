Евгения Тимошенко встретилась с послом Франции по правам человека

Посол Франции по правам человека Франсуа ЗИМЕРЕ выразил обеспокоенность относительно политически мотивированного преследования экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

"На этот счет у нас есть много вопросов к украинской власти. И ей придется на них ответить", - сказал Ф.ЗИМЕРЕ во время встречи с дочкой Юлии ТИМОШЕНКО Евгенией, сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, по информации сайта, Евгения ТИМОШЕНКО поблагодарила посла Францию по правам человека за поддержку и рассказала ему о состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и условиях ее содержания.

"Режим ЯНУКОВИЧА пытается уничтожить мою маму всеми возможными средствами. Они делают это каждый день. К ней не допускают независимых врачей, круглосуточно она находится под видеонаблюдением, что является незаконным", - подчеркнула дочка Ю.ТИМОШЕНКО.

На встрече также присутствовали послы стран Европейского Союза и заместитель председателя партии "Батькивщина", экс-вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ.

Как известно, 18 января 2012 года власти Украины отказали послу Франции по правам человека Ф.ЗИМЕРЕ в удовлетворении ходатайства о посещении Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии. 19 января Министерство иностранных дел Франции выразило обеспокоенность в связи с этим фактом.

Посол Франции по правам человека находился в Украине с визитом 18-19 января для получения объективной информации относительно преследования бывших чиновников, в том числе экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.