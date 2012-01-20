Филарет увидел, что УПЦ МП находится на грани раскола

Украинская православная церковь Московского патриархата находится на грани раскола. Об этом в интервью журналу Weekly.ua заявил Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Святейший патриарх Филарет, комментируя запланированное на 26 января заседание Синода УПЦ МП, на котором может быть избран временно исполняющий обязанности главы этой церкви из-за болезни Предстоятеля УПЦ МП Митрополита Владимира.

По словам Патриарха Филарета, «выбирать нового предстоятеля при живом - не подобает. А на покой он уходить не собирается. Дай Бог, чтобы Митрополит Владимир мог руководить и дальше, но борьба за его место действительно уже началась».

По его словам, «кто будет избран следующим предстоятелем - сейчас не известно, но если им станет украинофоб митрополит Одесский Агафангел, в УПЦ МП будет раскол. И та часть церкви, которая удалится от Агафангела, придет в Киевский патриархат». «Во всяком случае, Московский патриархат в Украине не стабилен, в нем идет борьба противоположных сил», - заявил Патриарх Филарет, отметив, что «Митрополит Владимир и его окружение отстаивают сохранение самостоятельного статуса УПЦ МП».