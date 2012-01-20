Данилишин: европейские социалисты уже жалеют, что связались с Партией регионов

Оппозиционным силам Украины, в частности «Фронту змін» Арсения ЯЦЕНЮКА и Украинской социал-демократической партии Натальи КОРОЛЕВСКОЙ необходимо плотнее работать с депутатскими группами Европейского парламента.

Об этом в комментарии УНИАН заявил экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, который получил политическое убежище в Чехии.

«Так как уже много лет партия «Батькивщина» работает с Европейской народной партией для налаживания более плотного сотрудничества, партии «Фронт змін» надо активнее работать с группой новых либералов, а УСДП – с альянсом социалистов и демократов, представитель которых сейчас возглавил Европарламент», - считает Б.ДАНИЛИШИН.

Он отметил, что европейские социал-демократы сейчас «не очень лестно» отзываются о подписании меморандума о сотрудничестве с Партией регионов в 2010 году, и велика вероятность прекращения такого сотрудничества.

«Я думаю, что сейчас КОРОЛЕВСКОЙ как главе партии социал-демократического направления в Украине стоит пойти на подписание нового меморандума с альянсом социалистов и демократами в Европарламенте, чтоб расширить возможность донесения до евродепутатов информации о реальной ситуации в Украине, настроениях в обществе и более активнее продвигать свою позицию на европейском пространстве», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Он также отметил, что в последнее время критика ситуации в Украине со стороны евродепутатов усилилась. Кроме того, Б.ДАНИЛИШИН прогнозирует, что в скором времени критика со стороны социал-демократов может усилиться.

«Думаю, что в ближайшее время мы услышим новые критические заявления. Негативная оценка уже звучала от представителей Германии, Австрии, Дании. На днях австрийский европарламентарий с фракции социал-демократов Ханнес СВОБОДА прямо сказал, что Украину уже невозможно считать демократией.

По его мнению процессы над лидерами оппозиции, в том числе над Юлией ТИМОШЕНКО носят политический характер, и не только делают невозможным подписание соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Такая ситуация, отметил депутат, может привести к прекращению сотрудничества европейских социалистов с Партией регионов уже в ближайшее время», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Он отметил, что не раз общался с представителями европейского альянса, которые внимательно отслеживают ситуацию в Украине, реальные шаги правящей партии, вопросы свободы и соблюдения демократических прав и свобод людей.

«Я думаю, что последние исследования Датской правозащитной группы, доклад Мониторингового комитета Совета Европы тоже показывает неоднозначное отношение членов Европарламента к событиям в Украине. На мой взгляд, тут основную роль сыграют и события ближайшего времени - 26 января, когда будет слушаться доклад по Украине. Решения, которые могут быть там приняты, будут не очень приятны для сегодняшней власти в Украине», - заявил Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 г. Партия регионов и группа прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европарламенте подписали меморандум о сотрудничестве.

Согласно документу, сотрудничество в первую очередь направлено на углубление осведомленности и создание форума для широкой дискуссии относительно политической ситуации в Украине и Европейском Союзе, обсуждение процессов европейской интеграции Украины, предоставление информации относительно структур и политики социал-демократического движения в ЕС, а также на поддержку стремления Партии регионов преодолеть нынешнюю ситуацию серьезного партийно-политического противостояния и установить в Украине климат демократической сплоченности, включая усиление демократических институтов и верховенство права, а также дальнейшее свободное развитие СМИ.