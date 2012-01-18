Богословская просит не кривить душой насчет Тимошенко

﻿Указания на тему «Что писать, а о чем лучше молчать», которые позволяют себе делать представители пресс-служб некоторых политиков, не отвечают стандартам демократии и свободы слова и иллюстрируют желание сформировать культ личности. Об этом заявила народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Инна Богословская, комментируя обращение пресс-секретаря Юлии Тимошенко Марины Сороки к журналистам.

«Это не первый случай, когда представители БЮТ пытаются влиять на работу СМИ. Давайте вспомним решение районного суда о запрете критики правительства Тимошенко, а также проект Конституции, в котором БЮТ пытался прописать норму о лишении СМИ лицензии за публикацию дезинформации. Или еще более характерный случай: увольнение журналистов за выход в эфир сюжета «всьо пропало». Все это свидетельствует об одном – о желании ограничить свободу слова и сделать все, чтобы избавить себя от любой обоснованной критики», - цитирует Инну Богословскую пресс-служба Партии регионов.

«Давайте не кривить душой. Даже в тюрьме Тимошенко может позволить себе гораздо больше, чем обычный заключенный. Но простых граждан пытаются убедить в том, что ей некомфортно, что нет у нее личного массажиста и прочее. На самом деле, мало кого интересует, есть у нее личный массажист, визажист или парикмахер или нет. Не в этом же суть дела. Врачи рекомендовали Тимошенко массаж. Ей в этом вопросе пошли навстречу. И чем это обернулась? Очередными упреками из уст ее сторонников», - отметила парламентарий.

По словам Инны Богословской, она с удовольствием поддержала бы пресс-секретаря Тимошенко. «Если бы та, к примеру, призывала подавать две точки зрения или перепроверять информацию в других источниках. Но ведь она этого не сделала», - резюмировала депутат-регионал.