Французского посла не пустили к Тимошенко

Послу Франции по правам человека Франсуа ЗИМЕРЕ не разрешили встретиться с заключенной экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии №54 в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам Ф.ЗИМЕРЕ сообщил журналистам, которые собрались возле Качановской колонии.

«Мы подавали соответствующее ходатайство, но в этом нам было отказано», - сказал посол.

Он заметил, что причиной отказа стало проведение следователями СБУ следственных действий в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.

«У нее сегодня должен быть допрос. Я очень удивлен, что допрос происходит при отсутствии ее адвоката. Визит не состоится. Я не смогу с ней встретиться», - констатировал Ф.ЗИМЕРЕ.

Как сообщал УНИАН, в Украине 18-19 января с визитом находится посол Франции по правам человека Ф.ЗИМЕРЕ. В рамках визита он обратился к соответствующим украинским органам с просьбой о встрече с Ю.ТИМОШЕНКО.