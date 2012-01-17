Эксперт: Новый УПК реализовывает лучшие европейские практики

Проект нового Уголовно-процессуального кодекса, внесенного Президентом на рассмотрение Верховной Радой, реализует лучшие европейские практики. Такое мнение в ходе пресс-конференции на «Обозревателе» высказал эксперт Центра политико-правовых реформ, член Рабочей группы по подготовке проекта КПК с 2006 по 2009 годы Александр Банчук.

Кроме того, проект УПК преследует цель "обеспечения гарантий, которые содержатся в Конвенции по защите прав человека», - добавил эксперт. Исходя из этого он предполагает, что количество дел, рассмотренных в Европейском суде по правам человека относительно Украины, значительно сократится.

Банчук напомнил, что на сегодня «Украина проигрывает в Европейском суде миллионы евро» из-за «системных несовершенств уголовного процесса».

Еще один участник пресс-конференции генеральный директор «Украинской юридической компании», адвокат Олег Мусиенко, отвечая на вопрос, приближает ли новый УПК к европейским стандартам, сказал: «А нужно ли нам приближаться к европейским стандартам, когда мы не являемся европейской страной, а евразийской?»

Адвокат пояснил: каким бы изменениям ни было подвергнуто уголовное законодательство, его исполнители остаются прежними. Он уверен, что по-прежнему будут присутствовать такие проблемы, как «тотальная кольцевая порука между органами прокуратуры и судом, СБУ, МВД, тотальная коррумпированность и продажность судов».

В данной ситуации европейская уголовная практика не сможет функционировать в Украине, прежде чем не будут разрешены глобальные проблемы украинского общества, - уверен Мусиенко.