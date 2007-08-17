Черновецкий: торговцев национальной символикой на Майдане не будет

С сентября торговцев национальной символикой на Майдане Незалежности не будет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в ходе расширенного заседания коллегии Киевской городской госадминистрации.

«Через десять дней у них закончатся лицензии, и их там не будет», - сказал он.

Киевский городской председатель назвал безобразием то, что на Майдане Незалежности торгуют антисемитской литературой и «Mein Kampf» Адольфа Гитлера.

«Возьмите лотки, оденьтесь в национальную одежду, ходите по майдану, я вам дам лицензии. Но они хотят зарабатывать деньги на «Mein Kampf», - отметил В.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также сообщил, что общался с продавцами, которых считает по определению хорошими людьми за то, что они пополняют киевскую казну. По словам мэра, он «большой поклонник символики своей родины».

Как сообщал УНИАН, 3 августа на брифинге в Киевской мэрии Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что намерен «европеизировать» торговлю национальной символикой на столичном Майдане Незалежности.

В Шевченковской райгосадминистрации столицы сообщили, что срок аренды земельного участка возле Главпочтамта заканчивается у владельцев малых архитектурных форм 31 августа, и продлевать его районное руководство не планирует.