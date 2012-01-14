У Тимошенко было свидание с дочерью

Вчера экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО посетила в колонии дочь Евгения. Это было третье ее посещение за время пребывания матери в колонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Качановской колонии Харькова Иван ПЕРВУШКИН.

В свою очередь начальник сектора здравоохранения Управление Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Дмитрий КУРУШИН сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО отказалась от тех массажистов, которых рекомендовало Министерство здравоохранения.