Свобода: нужно развивать села, а не пускать чужих землевладельцев

В Харькове активисты Всеукраинского объединения «Свобода» пикетировали облгосадминистрацию с требованием отозвать из Верховной Рады Украины проект закона о рынке земель.

Как передает корреспондент УНИАН, около 20 активистов собрались перед Домом советов с символикой ВО «Свобода» и транспарантами «Торгівля землею = торгівля Україною», «Пам’ятай чужинець! Тут господар – українець», «Земельних торгашів із Верховної Ради – під суд», «Торгувати українською землею можуть тільки окупанти»

По словам председателя Харьковской областной организации ВО «Свобода» Игоря ШВАЙКИ, «Свобода» требует от Харьковской облгосадминистрации незамедлительно обратиться в Верховную Раду Украины и Кабинет министров Украины с призывом срочно отозвать проект Закона Украины «О рынке земель», вынесенный на рассмотрение парламента, а также обеспечить проведение всеукраинского референдума, на котором граждане решат вопрос о возможности введения рынка земли.

По мнению И.ШВАЙКИ, в результате введения рынка земель государственные земли будут выкуплены иностранцами.

«Наша позиция неизменна: мы выступаем за то, чтобы земля была в государственной собственности или в собственности тех, кто ее получил во время разделения на паи. Нужно развивать территории, то есть села, поселки, а не запускать через государственные механизмы на рынок операторов из Китая, Франции, арабских стран, которые просто уничтожают наши села. Как только заходит крупный оператор на территорию села, как правило, оно перестает существовать», - сказал И.ШВАЙКА.

Активисты «Свободы» перед Домом советов провели театрализованное представление «Кто и за сколько продает украинскую землю», во время которого за различную валюту продавалась земля.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2011 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».

Настоящим законом мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусмотрено продлить до 2013 года.

Парламент на этой неделе планировал рассмотреть этот законопроект во втором чтении, однако оппозиционные фракции выступили против.

11 января председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поручил профильному парламентскому комитету окончательно отработать текст законопроекта о рынке земель для вынесения его на рассмотрение парламента во втором чтении.

Во время подготовки законопроекта ко второму чтению в комитет поступило 1035 предложений, из которых учтено 411.