Cимоненко расценивает события в Житомире как политическую провокацию

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО расценивает сегодняшние события в Житомирском облсовете как политическую провокацию со стороны помаранчевых сил. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире, комментируя сегодняшнее пикетирование сессии Житомирского облсовета представителями БЮТ и "НУ-НС".

Как передает корреспондент УНИАН, П.СИМОНЕНКО отметил, что "БЮТ и НУ-НС продолжают заниматься политическими провокациями, инициируя вопрос о снятии с выборной должности председателя Житомирского облсовета Ирины СИНЯВСКОЙ", назвав события у стен Житомирской облгосадминистрации, где проходила сессия облсовета, “политической провокацией со стороны "помаранчевых".

П.СИМОНЕНКО также заявил, что он понимает причины такого поведения, “поскольку представителями БЮТ и НУ-НС преследуется единственная цель - дестабилизировать ситуацию, в частности, в области и в целом в государстве”.

"Как можно затрагивать этот вопрос во время активной избирательной кампании? Есть только один ответ на это - те, кто начал заниматься "кадровыми чистками" в облсоветах, имеют большое желание посадить в эти кресла своих людей и таким образом подготовить "плодородную почву" для фальсификаций результатов голосования", - считает лидер КПУ.

Кроме этого, он призвал губернатора области Юрия ПАВЛЕНКО как кандидата в депутаты от блока Наша Украина-Народная Самооборона вести себя как "чиновник с чистыми руками, и уйти в отпуск на время избирательной кампании".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 августа, перед Житомирской областной госадминистрацией перед открытием 11-й сессии Житомирского областного совета 5-го созыва состоялся митинг с участием сторонников Партии регионов, БЮТ, СПУ и «НУ-НС».

Представители Партии регионов и СПУ пришли на акцию в поддержку деятельности председателя Житомирского областного совета Ирины СИНЯВСКОЙ. По словам депутата Житомирского городского совета, члена Партии регионов Андрей САРНО, “мы пришли, чтобы поддержать И.СИНЯВСКУЮ, поскольку сегодня возможен вопрос на сессии областного совета о ее отставке”.

В то же время, участники акции - представители БЮТ и «НУ-НС» - держали лозунги «Зрадникам не місце в Раді», «Синявську – геть», «Олександр Мороз – скільки коштує зрада?».