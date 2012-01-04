Кужель утверждает, что не метит на место Тимошенко

Депутат Верховной Рады Крыма Александра Кужель уверяет, что не пытается занять место лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Об этом Кужель заявила в эфире 5 канала, комментируя информацию о том, что она пытается после ареста Тимошенко занять вакантное место женщины-оппозиционера.

"Вы знаете, я хочу сказать, что это очень некорректно в отношении Юлии Тимошенко. Ее нишу никто не заполнит, это ее отдельно созданная карьера, непростая, но блестящая. Место ее никто не может занять", - сказала она.

"Я появилась в политике раньше, чем Юлия Тимошенко, и у меня был свой личный путь. Я им следую... Никогда я других мест не буду занимать", - заверила политик.

Кужель также рассказала, что сейчас активно сотрудничает с "Батькивщиной".

"Я, например, не скрываю, что практически по многим вопросам я звоню в партию "Батькивщина", сейчас. А так не может быть. Общественное объединение, мне нужно подать закон, я должна через кого-то подать, я готова подавать через другие партии, но кто готов сотрудничать?.. Никто не занимается их проведением, а я так не играю", - уточнила политик.

"Простите, вы должны там быть готовы умереть за тот закон. Ибо это требование граждан, которые вас избрали", - добавила она.

Украинская правда