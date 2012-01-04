Кужель утверждает, что не метит на место Тимошенко
"Я так не играю"
Депутат Верховной Рады Крыма Александра Кужель уверяет, что не пытается занять место лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Об этом Кужель заявила в эфире 5 канала, комментируя информацию о том, что она пытается после ареста Тимошенко занять вакантное место женщины-оппозиционера.
"Вы знаете, я хочу сказать, что это очень некорректно в отношении Юлии Тимошенко. Ее нишу никто не заполнит, это ее отдельно созданная карьера, непростая, но блестящая. Место ее никто не может занять", - сказала она.
"Я появилась в политике раньше, чем Юлия Тимошенко, и у меня был свой личный путь. Я им следую... Никогда я других мест не буду занимать", - заверила политик.
Кужель также рассказала, что сейчас активно сотрудничает с "Батькивщиной".
"Я, например, не скрываю, что практически по многим вопросам я звоню в партию "Батькивщина", сейчас. А так не может быть. Общественное объединение, мне нужно подать закон, я должна через кого-то подать, я готова подавать через другие партии, но кто готов сотрудничать?.. Никто не занимается их проведением, а я так не играю", - уточнила политик.
"Простите, вы должны там быть готовы умереть за тот закон. Ибо это требование граждан, которые вас избрали", - добавила она.