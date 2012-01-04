Турчинов сказал, что готовится съезд партии

Партия «Батьківщина» планирует в марте провести очередной съезд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ сегодня журналистам в Киеве.

«У нас готовится съезд. Мы планируем его провести где-то в марте – в начале апреля. Безусловно, задача съезда будет отработки и стратегии, и тактики нашей работы», - сказал он.

При этом первый заместитель председателя партии подчеркнул, что это будет плановый, а не внеочередной съезд.

«Это будет очередной съезд. Мы сами принимаем решение, нам директивы никто не дает, партия сама принимает решение о проведении съезда. Это плановый съезд, и в то же время я думаю, что в этом, текущем году будет не один съезд в связи с тем, что в этом году, я надеюсь, состоятся парламентские выборы», - отметил А.ТУРЧИНОВ.