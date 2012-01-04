Нардеп заметила, что Азаров путается в «показаниях»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в последнее время стал путаться в своих «показаниях» относительно уровня благосостояния украинских граждан. Об этом пишет лидер Украинской социал-демократической партии (УСДП), народный депутат Украины (фракция БЮТ-Батькивщина) Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на своей странице в Facebook.

«Глава правительства в последнее время стал очевидно путаться в своих «показаниях»: в канун Нового года он рассказывал о существенном улучшении жизни украинских граждан, а теперь высказал уже новую версию – улучшения отсутствуют», – отметила она.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, мы живем в удивительное время: действия нынешней власти нельзя спрогнозировать даже на ближайшие 2-3 дня, не говоря уже о средне- и долгосрочных перспективах. «Никто, наверно, не удивится, если российский газ по 416 долларов будет объявлен личной победой премьера Н.АЗАРОВА», – отметила депутат.

Лидер УСДП убеждена: нынешняя власть своими непредсказуемыми действиями не только не сможет выполнить свои обещания улучшить качество жизни украинских граждан, но и еще больше ухудшит социально-экономическую ситуацию в стране. «Благодаря» недавнему решению Конституционного Суда, Кабмин имеет право определять размер социальных выплат. Все мы прекрасно понимаем, что в 2012 году в результате этого решения социальная помощь и льготы чернобыльцам и афганцам не будут повышены. Да и в целом миллионам украинцев уже сегодня приходится выживать на 1073 гривни минимальной зарплаты и 822 гривни минимальной пенсии», – отмечает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, 27 декабря 2011 года Н.АЗАРОВ заявил, что он уверен, что его правительство ведет «правильную» политику. Об этом, в частности, свидетельствует рост покупательной способности граждан.

Он отметил, что розничный товарооборот вырос на 15%: украинцы стали больше покупать продовольственных продуктов (возросло потребление мяса, а овощей и фруктов население купило в 1,5 раза больше, чем в 2010 году). Характерно, отмечает Н.АЗАРОВ, что потребительская активность касается не только товаров первой необходимости: в этом году украинцы приобрели в 2 раза больше б/у автомобилей, на 30% - новых автомобилей, в 1,5 раза - телевизоров, на 30% - спутниковых антенн, а мобильных телефонов - в 16 раз больше и т.п. «Если населению не хватает на продукты питания, разве они будут покупать спутниковые антенны?», - цитирует Н.АЗАРОВА ZN.ua. Он уверен, что это «абсолютно объективные данные, которые свидетельствуют о том, что покупательная способность населения растет». А накануне Н.АЗАРОВ заявил, что о позитиве в 2011 году свидетельствует рост расходов населения на культурный отдых: «Когда тяжело, то в музеи и на концерты не ходят - экономят», - заявил премьер.

В то же время, 3 января 2012 года премьер-министр отметил, что о существенном улучшении жизни людей еще говорить нельзя. По словам Н.АЗАРОВА, в стране наблюдается рост соцвыплат, которые правительство может гарантировать и обеспечить за счет роста экономики. Но, в то же время, по его словам, если бы правительству не пришлось колоссальные средства направлять на погашение государственных долгов, то социальные гарантии украинцев возрастали бы большими темпами. К тому же значительные суммы снимаются с казначейских счетов для удовлетворения судебных исков по выплате больших пенсий и компенсаций чернобыльцам, отметил Н.АЗАРОВ.