Губернатор инициирует «Год честных выборов»

Председатель Черновицкой областной государственной администрации Михаил ПАПИЕВ выступил с инициативой объявить 2012 год в Украине «Годом демократических и честных выборов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ПАПИЕВ заявил сегодня на аппаратном совещании в облгосадминистрации.

«Нынешний год – особенный. В Украине состоятся выборы в Верховную Раду. Сегодня Европа, мировое сообщество, все граждане Украины ожидают от власти обеспечения условий для того, чтобы парламентские выборы были демократическими, прозрачными, честными. Выборы станут для Украины еще одним экзаменом на принадлежность к европейскому сообществу», - сказал он.

По словам председателя ОГА, «мы должны, в пределах компетенции и предусмотренных действующим законодательством требований, создать надлежащие условия для свободного волеизъявления граждан, способствовать деятельности во время избирательной кампании заграничных и отечественных наблюдателей, представителей институтов гражданского общества и средств массовой информации. Должны провести выборы так, чтобы ни у кого не осталось сомнений в их легитимности, продемонстрировав таким образом гражданам Украины и мировому сообществу реальную демократию в действии».

М.ПАПИЕВ отметил, что Буковина «не случайно становится инициатором Года демократических и честных выборов», поскольку она «является примером того, как могут мирно и цивилизовано сосуществовать представители разных народов, культур, политических сил, общественных объединений».

«Буковина всегда демонстрировала сплоченность и понимание демократии как высокого гражданского долга. В ходе местных выборов 2010 года в Черновицкой области не было зафиксировано ни одного нарушения избирательного законодательства», - сказал председатель Черновицкой ОГА.