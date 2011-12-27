Нынешняя власть катается за границу в два раза чаще, чем «помаранчевые»

За последние два года количество визитов высшего руководства Украины за границу возросло вдвое по сравнению с 2006-2007 годами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН на брифинге.

По его словам, за последние два года состоялось 179 визитов за границу на уровне Президента, премьер-министра и министра иностранных дел Украины. Также состоялось 116 визитов высшего уровня в наше государство.

За 2008-2009 годы состоялось 128 визитов за границу и 92 – в Украину.

В 2006-2007 годах – соответственно 97 визитов за границу и 59 визитов в Украину.

«То есть у нас по сравнению с 2006-2007 годами в два раза за последние годы увеличилось количество визитов высшего руководства Украины за границу и вдвое чаще к нам приезжали иностранные гости», - сказал О.ВОЛОШИН.

Относительно структуры визитов он сообщил, что в 2010-2011 году было 84 визита Президента, 41 визит премьер-министра и 104 – министра иностранных дел Украины за границу. «Это свидетельствует о том, что глава государства является активным участником украинской внешней политики», - сказал О.ВОЛОШИН.

Он также напомнил, что в 2006-2007 годах Президент был за рубежом 13 раз, а министр иностранных дел Украины – 37.