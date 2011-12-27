Азаров нашел еще ворох доказательств того, что жить стало лучше

Премьер-министр Украины Николай Азаров уверен, что его правительство ведет «правильную» политику. Об этом в частности свидетельствует рост покупательной способности граждан, говорит он.

«Считаю ли я правильной политику, которую проводит правительство? Да, я считаю ее правильной. Конечно, что-то мы не сумели сделать, что-то пошло не так, как надо было. Без этого не бывает. Но в целом, мы со своей задачей справились. Нам есть что сказать людям», — заявил он в ходе заседания экономического пресс-клуба.

В 2011 году «существенно выросла покупательская способность населения», цитирует премьера ZN.UA.

Он отметил, что розничный товарооборот вырос на 15%: украинцы стали больше покупать продовольственных продуктов (выросло потребление мяса, а овощей и фруктов население купило в 1,5 раза больше, чем в прошлом году).

Характерно, отмечает Н.Азаров, что потребительская активность касается не только товаров первой необходимости: в этом году было украинцы приобрели в 2 раза больше б/у автомобилей, на 30% - новых авто, в 1,5 раза — телевизоров, на 30% - спутниковых антенн, а мобильных телефонов — в 16 раз больше и т.п.

«Если населению не хватает на продукты питания, как они будут покупать спутниковые антенны?» — риторически спрашивает Азаров. Он уверен, что это «абсолютно объективные данные, свидетельствующие о том, что покупательная способность населения растет».

Издание также напоминает, что накануне Азаров заявил, что о позитиве в 2011 году свидетельствует рост расходов населения на культурный отдых: «Когда трудно, то в музеи и на концерты не ходят - экономят», — заявил премьер.