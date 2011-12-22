Бондаренко озвучивает претензии к Шевченко по приказу Банковой?

За попыткой отстранить народного депутата Андрея ШЕВЧЕНКО от должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации стоит Банковая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

Как отмечается в сообщении, «Партия регионов выстраивает систему тотальной цензуры, и именно в рамках этого процесса инициирует переворот в парламентском комитете по вопросам свободы слова и информации». «Претензии в адрес председателя комитета А.ШЕВЧЕНКО, которые сегодня Администрация Президента приказала озвучить народному депутату Елене БОНДАРЕНКО», в «Батькивщине» расценивают как безосновательные и необоснованные.

Также в «Батькивщине» считают, что «режим Виктора ЯНУКОВИЧА в рамках развития диктатуры лишает оппозицию рычагов какого-либо влияния на ситуацию в парламенте и вообще возможностей контролировать власть».

"Не так давно соратнику ТАБАЧНИКА Максиму ЛУЦКОМУ было передано председательство в комитете ВР по вопросам науки и образования, который закреплен за оппозицией. Теперь Банковая инициирует рейдерскую атаку на комитет по вопросам свободы слова и информации. В «Батьктвщине» высоко оценивают работу своего коллеги во главе комитета, и депутаты от оппозиции сделают все от них зависящее, чтобы не позволить власти разрушить парламентский комитет как инструмент борьбы за свободу слова и против цензуры", - отмечается в сообщении.