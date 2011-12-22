Тимошенко потребовала доставить ее в суд на носилках - тюремщики отказали

Экс-премьер Юлия Тимошенко в четверг, 22 декабря, отказалась прибыть на судебное заседание самостоятельно и требовала доставить ее в суд с применением носилок. Об этом руководством Киевского СИЗО был письменно проинформирован суд, сообщает Государственная пенитенциарная служба Украины.

По данным службы, 21 декабря Тимошенко в пределах Киевского СИЗО была осмотрена комиссией специалистов Минздрава (в области кардиологии) и ДПтС Украины.

"По результатам комиссионного медицинского осмотра патологий не обнаружено, рекомендуется провести заключенной дообследование сердца и осуществить расширенный анализ крови", - говорится в сообщении.

К тому же, добавляют тюремщики, заключенной было в очередной раз разъяснено, что ее неоднократные отказы от проведения лабораторного исследования крови невозможным уточнение установленного диагноза.

Учитывая назначение очередного заседания Апелляционного суда Киева на 10 часов 22 декабря, персонал Киевского СИЗО предложил Тимошенко "подняться и самостоятельно прибыть в спецавтомобиль для дальнейшего следования в апелляционный суд".

"Однако Тимошенко в очередной раз отказалась прибыть на судебное заседание самостоятельно и требовала доставить ее в суд с применением носилок, о чем она подала соответствующее заявление, - сказано в сообщении.

"Согласно выводам специалистов Минздрава от 12 и 21 декабря т.г., а также данным объективного комиссионного осмотра Тимошенко от 21 и 22 декабря т.г., противопоказаний по ее участию в судебных заседаниях не выявлено, она может передвигаться самостоятельно, без дополнительных средств вроде носилок, костылей, палок и т.д. ", - отмечает служба.

Сейчас Тимошенко, как и прежде, продолжает находиться в медико-санитарной части Киевского СИЗО. Состояние ее здоровья контролируется медперсоналом учреждения.