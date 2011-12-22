БЮТ: Тимошенко защитила ГТС, а теперь измена опять на пороге

Отмена положения закона о запрете контроля над газотранспортной системой Украины будет предательством национальных интересов.

Об этом сообщил депутат от БЮТ Сергей Соболев в эфире телеканала ТВi.

Комментируя информацию о том, что в четверг в Верховной Раде будет осуществлена попытка изменить закон, запрещающий любой контроль над ГТС третьей стороной, он сообщил, что БЮТ попытается помешать принятию этого документа.



"Прекрасно понятно, что без изменений в закон, за который, кстати, в свое время, по настоянию Тимошенко, проголосовали более 400 депутатов, нельзя ни создавать консорциум, ни приватизировать, ни сдавать в концессию, ни реструктуризировать ГТС", - уточнил Соболев.

"Если завтра такой вопрос будет поставлен, мы считаем, что этот вопрос является адекватным предательству национальных интересов Украины, и реакция наша в парламенте будет соответствующая", - цитирует Украинская правда.