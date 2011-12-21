Переговоры по газу зашли в тупик? Азаров: Москва требует невозможного

В ходе внеочередного заседания Кабмина премьер-министр Николай Азаров заявил, что переговоры в Москве по газу зашли в тупик.

Как сообщает источник ZN.UA в правительстве, премьер подчеркнул, что уступки, которых требует российская сторона за снижение цены на газ, слишком высоки и неприемлимы для Украины.

Н.Азаров добавил, что президент Виктор Янукович принял решение внести на рассмотрение в парламент проект бюджета с ценой газа $416 за тыс. куб. м.

В случае, если в ближайшие дни будут достигнуты новые договоренности с Россией на приемлемых для Украины условиях, то в бюджет будут внесены соответствующие корректировки, подчеркнул премьер-министр.

Источник в Кабмине также сообщил, что «скорее всего, газовые договоренности будут достигуты в январе».

В то же время источник ZN.UA на Банковой считает, что 22 декабря станет ключевым днем для судьбы газовых договоренностей.

Напомним, что в Москве на переговорах остаются министр юстиции Александр Лавринович и руководитель Минэнергоугля Юрий Бойко.

Также напомним, что сегодня президент В.Янукович заявил, что, по его мнению, цена на российский газ для Украины должна быть не выше $250. При этом Украина считает важным создание именно трехстороннего газового консорциума с участием как РФ, так и ЕС.