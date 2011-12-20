Наливайченко: на встрече с лидерами ЕС оппозиция говорила о выборах

Европейский Союз должен и в дальнейшем поддерживать европейские устремления Украины, заявил председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО после встречи представителей украинской оппозиции с делегацией ЕС в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», в ходе беседы с европейскими политиками В.НАЛИВАЙЧЕНКО выразил благодарность Европейскому Союзу и в частности Европарламенту, который поддерживает европейские устремления Украины и различает действия сегодняшнего политического режима и стремления и выбор простых украинцев.

«Мы хотим, чтобы наши дети жили в свободном обществе, чтобы они могли учиться в лучших мировых университетах, мы хотим упрощения визового режима для украинцев и открытия европейских рынков для наших предпринимателей», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО. Он отметил, что достичь этого можно, лишь присоединившись к свободному европейскому сообществу с демократическими ценностями.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также сообщил, что на встрече с делегацией Евросоюза обсуждался вопрос предстоящих парламентских выборов в Украине.

Речь «шла о том, чтобы поддержать честные выборы, поддержать неправительственные общественные организации, которые хотели бы принимать участие в выборах в качестве наблюдателей, членов участковых избирательных комиссий, и именно на это направить европейскую помощь здесь и сейчас», - отметил он.