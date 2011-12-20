Апелляционный суд сегодня продолжит рассмотрение жалобы Тимошенко

Апелляционный суд Киева сегодня продолжит рассмотрение по существу жалобы экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на приговор Печерского районного суда столицы по так называемому "газовому" делу.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, заседание суда начнется в 10.00.

Коллегия судей Апелляционного суда Киева постановила, что рассмотрение жалобы экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на приговор по газовому делу продолжится 20 декабря в 10 часов.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий во время подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией. Суд также обязал Ю.ТИМОШЕНКО компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" ущерб в размере 1,5 млрд. грн., нанесенный в результате реализации газовых контрактов 2009 года.

Апелляционный суд Киева 13 декабря начал рассматривать по существу жалобу Ю.ТИМОШЕНКО на приговор по «газовому» делу.

«Коллегия судей пришла к выводу о необходимости объявления перерыва для предоставления в третий раз возможности Юлии ТИМОШЕНКО принять участие в заседании и для истребования у руководства СИЗО справки о состоянии ее здоровья. Рассмотрение жалобы перенести на 20 декабря на 10 час.", - говорится в решении суда.