Оппозиция требует не вводить русский язык в детсадах

Верховная Рада по инициативе правительства планирует завтра включить в повестку дня изменения к Закону „О дошкольном образовании”.

Это документ, который фактически устраняет из дошкольного образования украинский язык, заявил народный депутат, лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Несмотря на протесты общественности и предостережения экспертов, правительство упорно «пропихивает» этот законопроект в парламент. Документ, который вопреки Конституции вводит в дошкольное образование двуязычность», - отметил политик.

По словам В.КИРИЛЕНКО, сегодня в Украине, по официальной информации, не хватает 700 детсадов, а только в Киеве необходимо создать более 6 тыс. мест для дошкольников. «Вместо этого действия правительства в сфере дошкольного образования граничат с маразмом», - заявил он.

«Сначала принимается закон, который предусматривает обязательность дошкольного образования в садиках, которых остро не хватает, а теперь правительство пытается протянуть законопроект о введении русского языка во всех детсадах», - сказал народный депутат.

В связи с этим В.КИРИЛЕНКО в очередной раз призвал правительство отозвать этот провокационный законопроект, а вместо этого сконцентрировать свои усилия на строительстве новых детских садиков и увеличении зарплаты работникам дошкольных заведений.