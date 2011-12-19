В МИД Украины с оптимизмом смотрят на Соглашение об ассоциации с ЕС

Заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН заявляет, что парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС может состояться через несколько недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на форуме гражданского общества «Саммит Украина-ЕС-2011 – общественное измерение» сегодня в Киеве.

«Я могу сказать, что сегодня мы в совместном заявлении взяли на себя политическое обязательство подготовить Соглашение к парафированию в ближайшее время. Я думаю, что это займет несколько недель, особенно касается раздела о зоне свободной торговли», - сказал П.КЛИМКИН.

Он также отметил, что Соглашение об ассоциации можно рассматривать как европейскую перспективу для Украины. «Само соглашение об ассоциации и является безусловной прямой европейской перспективой для Украины», - сказал заместитель главы МИД.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации, которое будет включать зону свободной торговли, в 2007 году.

Сегодня, 19 декабря, на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации.

После этого первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ спрогнозировал, что Соглашение об ассоциации будет парафировано в течение месяца-полутора.

«Это состоится в течение месяца-полутора», - сказал он, отметив, что соглашение с украинской стороны будет парафировать заместитель министра иностранных дел П.КЛИМКИН.