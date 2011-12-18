Мороз пояснил, почему не объединился с Винским и Николаенко

Председатель Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заверяет, что СПУ в следующем парламенте будет иметь свою фракцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сказал в интервью журналистам.

Он отметил, что принятый Верховной Радой закон о выборах народных депутатов «является реакционным, бездарным», но все вынуждены будут по нему проводить избирательную кампанию.

А.МОРОЗ напомнил, что на съезде СПУ было принято решение о том, что бывшие народные депутаты будут баллотироваться в мажоритарных округах.

По его словам, в список партии будет включено «много молодых перспективных людей, которые смогут претендовать на поддержку в обществе».

Отвечая на вопрос УНИАН, почему СПУ все-таки не объединилась с партиями, которые возглавляют бывшие социалисты, в частности Иосиф ВИНСКИЙ и Станислав НИКОЛАЕНКО, А.МОРОЗ сказал, что здесь «речь не идет о какой-то там ревности».

Он отметил: «с моей стороны амбиций не было никаких» и добавил, что объединение не состоялось, но процесс переговоров продолжается.

По словам лидера СПУ, препятствием для объединения стали чисто технические вопросы, поскольку те, кто объединился вчера, речь идет, в частности, об И.ВИНСКОМ и С.НИКОЛАЕНКО, они предлагали объединение партий, а не ликвидацию своих партий и вступление в СПУ.

А.МОРОЗ отметил, что в украинском законодательстве не выписан процесс объединения партий, и поэтому возникли бы «большие сложности в Министерстве юстиции по поводу легитимизации» процесса объединения партий.

А.МОРОЗ подчеркнул, что объединение СПУ с пятью партиями происходило на основе присоединения этих партий к СПУ, их самоликвидации, и таким образом не изменялось название и программные документы СПУ.