Суд объявил перерыв в рассмотрении еще одной жалобы Тимошенко

Киевский апелляционный административный суд объявил перерыв до 19 декабря в заседании по рассмотрению жалобы адвокатов экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на решение Окружного административного суда Киева, которым было отменено постановление Шевченковского райсуда столицы от 2005 года, которым было признано правомерным использование экс-премьером средств с пластиковых карточек компании «Сомали Энтерпрайсез Ltd».

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, коллегия судей КААС под председательством судьи Игоря ПЕТРИКА удовлетворила ходатайство адвоката Ю.ТИМОШЕНКО Бориса НЕЧИПОРЕНКО, который просил истребовать из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) экспертно-экономическое заключение, которым признано законным использование Ю.ТИМОШЕНКО средств юридического лица на производственные потребности корпорации «Единые энергетические системы Украины» в середине 90-х годов, и на основании которого Шевченковский райсуд принял решение о правомерности этих действий.

В своем ходатайстве адвокат отметил, что во время рассмотрения дела Окружным административным судом Киева по заявлению заместителя генерального прокурора Михаила ГАВРИЛЮКА о необходимости возобновить рассмотрение дела в силу новых обстоятельств адвокат не мог в полной мере ознакомиться с материалами дела. И только, как сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО, после объявления решения Окружного административного суда Киева он обнаружил, что в материалах дела Шевченковского райсуда по неизвестным причинам отсутствует указанное выше заключение КНИИСЭ.

«Таким образом, мы считаем, что материалы дела Шевченковского суда после принятия им решения были сфальсифицированы, а следовательно - постановление Окружного суда вынесено на основании сфальсифицированных материалов», - сказал адвокат.

Кроме того, он попросил суд приобщить к материалам дела акты поручения, которые были заключены между Ю.ТИМОШЕНКО и компанией «Сомали Энтерпрайсез Лимитед» на использование ею средств с пластиковых карточек компании для производственных потребностей ЕЭСУ.

Адвокат при этом обратил внимание, что это соглашение было заключено с Ю.ТИМОШЕНКО 16 августа 1995 года.

Заслушав мнения сторон - участниц процесса, суд решил приобщить предоставленные документы к материалам дела.

Вместе с тем Б.НЕЧИПОРЕНКО заявил еще одно ходатайство, в котором просил суд принять решение о необходимости вызова в зал судебных заседаний его доверителя, – Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку из-за ее пребывания в СИЗО он не имел возможности встречаться с ней, получать какие-то поручения, объяснения, проводить консультации, а следовательно - все это в рамках рассмотрения заявленной жалобы должно состояться непосредственно в зале КААС.

Однако суд пока не рассмотрел это ходатайство.

Следующее судебное заседание должно начаться в 11.30 в понедельник, 19 декабря.