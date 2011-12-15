Тюремщики выложили на своем сайте фото камеры, где сидела Тимошенко

Государственная пенитенциарная служба Украины выложила на своем официальном сайте фото внутреннего интерьера камеры №242, в которой, как утверждает помощник главы Государственной пенитенциарной службы Украины по взаимодействию со средствами массовой информации Игорь Андрушко, заключенную Юлию Тимошенко держали до перевода в медицинскую часть Лукьяновского СИЗО.

В обращении Андрушко заявляется, что подобная откровенность вызвана поведением отдельных СМИ и информационных агентств, которые “откровенно искривляют информацию, что ее официально получают от пресс-службы или других должностных лиц пенитенциарного ведомства”.

Наряду с этим господин Андрушко официально подтвердил что “в камере, где раньше содержалась Ю.Тимошенко, действительно проводились определенные ремонтные работы, в частности было заменено окно и радиаторы отопления. Теперь в этой камере также надлежащие санитарно-бытовые условия. Непосредственно это помещение (общей площадью свыше 16 кв.м.) оборудовано душевой кабиной, современным сантехническим оборудованием, мебелью, телевизором, холодильником и кондиционером”. И дополнительно объяснил, что “проведение ремонтных работ в жилищных помещение учреждений ДПтС Украины – это результат планомерной работы персонала учреждений в рамках выполнения поручения руководства пенитенциарного ведомства”.

Очевидно теперь можно надеяться, что и другие заключенные женщины (которые не принадлежат к категории “VIP” и не могут рассчитывать на повышенное внимание прессы) содержатся в условиях, не намного худших, чем те, что презентованы на официальном сайте Государственной пенитенциарной службы.

С официальными фото из камеры-палаты в медицинской части Лукьяновского СИЗО, где сейчас содержат Тимошенко, можно ознакомиться тут

В то же время, как сообщила УНИАН пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА со ссылкой на защитника Сергея ВЛАСЕНКО, камера СИЗО №242, фото которой обнародовала на своем сайте Государственная пенитенциарная служба, не имеет ничего общего с камерой, в которой содержалась экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

"Эта информация не отвечает действительности. Сама пенитенциарная служба заявляла, что Ю.ТИМОШЕНКО была переведена в другую камеру из-за того, что там проводили ремонт, в том числе и замену сантехники. А эта образцовая камера, которую пытаются подсунуть людям, не имеет ничего общего с Юлией Владимировной", - сказала М.СОРОКА.

Она отметила, что, по словам С.ВЛАСЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО до сих пор находится в камере медицинской части СИЗО, и в камере, фото которой обнародованы, после своего перевода не была.

"Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что в СИЗО отремонтировали только одну камеру, чтобы водить туда европейцев. А Юлия ТИМОШЕНКО находилась в камере, которая была в ужасном состоянии", - отметила М.СОРОКА.

Она отметила, что потом эту камеру срочно ремонтировали, чтобы сделать ее "показательной".