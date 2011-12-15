Королевская: Азаров судит об экономике по ценам в буфете Кабмина

Правительственные «реформы» привели к подорожанию вдвое-втрое основных продуктов питания в Украине. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время посещения Житного рынка в Киеве, где она попыталась купить на минимальную пенсию набор продуктов питания для праздничного стола на Новый год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

«Вчера премьер АЗАРОВ рассказал, как растут все отрасли экономики. Я много общаюсь с людьми - и у них другие оценки. Сегодня я пришла на рынок, чтобы проверить, так ли хорошо живется людям. Уверена, власти не знают, что многие продукты в результате их работы подорожали вдвое, а то и втрое», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам депутата, «обычные люди прекрасно знают, что прожиточный минимум не успевает за так называемыми «реформами». В Кабмине сидят чиновники из советской эпохи, которые, очевидно, либо живут еще по советским ценам, либо им просто все равно, как можно прожить на такие деньги простым людям».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ попыталась купить набор продуктов питания для праздничного стола. Кроме ограниченного количества овощей, фруктов и мясных изделий, больше купить ничего не удалось.

«Я хочу, чтобы АЗАРОВ и ТИГИПКО увидели, как будут отмечать Новый год за пределами Конча Заспы. 800 гривень – минимальная пенсия в Украине, которую получают миллионы граждан. У меня в руках находится корзина с самыми необходимыми продуктами, чтобы накрыть праздничный стол на Новый год. И стоит она 800 грн.! А еще надо будет накрыть стол на Рождество, купить подарки близким, оплатить коммунальные услуги, месяц питаться, платить за транспорт, покупать лекарства», - заявила народный депутат.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, исходя из реальной инфляции, сегодня минимальная пенсия в Украине должна быть не 800, а 1500 грн., минимальная заработная плата - не 1000, а минимум 1800 грн. «Тогда у людей появится возможность обеспечить себя необходимым минимальным набором продуктов питания. В противном случае мы видим, что людям придется выбирать: либо платить за квартиру, либо накрыть праздничный стол на Новый год. Правительство сейчас борется не с бедностью, а с бедными людьми», - сказала она.

Народный депутат считает, что бюджет на 2012 год должен быть социально ориентированным. «Бюджет на следующий год должен быть социальным. Налоги, которые мы платим, должны идти на улучшение жизни работающих людей, а не на обеспечение чиновничьих льгот. Наверное, они судят по состоянию экономики по ценам в буфете Кабмина, которые не менялись с советских времен. И если Кабмин этого не понимает, он должен уйти в отставку», - подчеркнула она.

Также Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что зарегистрировала в парламенте законопроект о повышении социальных стандартов в Украине.